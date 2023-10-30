عاجل
خدمات مجانية من البنوك للمواطنين.. ساعات ويغلق الباب
الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يفجر مفاجأة: "حماس اختارت أرض المعركة والتوقيت"

ضابط سابق بالاستخبارات
ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية

أكد ضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية، سكوت شتر، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهيئ للقيام بالهجوم البري على غزة، مشددًا على أن الـ300 ألف الذي استدعتهم إسرائيل من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل المعركة.

عدوان إسرائيل على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الصداقة التركي لعلاج السرطان في غزة

عاجل.. مشاورات مكثفة لعقد قمة لبحث التصعيد العسكري في غزة

 

وتابع خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، : "من تم استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن.. ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوض هذه المعركة"، موضحًا أن هؤلاء الجنود هم في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.

 

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل لا تشبه أي حرب دخلت فيها إسرائيل في الماضي، منوهًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

 

ونوه بأنه هو أمر خطير أن يخوض الجيش الإسرائيلي مثل هذه المغامرات، مشددًا على أن حماس هي من اختارت أرض المعركة، وهي من اختارت التوقيت واستعدت لذلك، معقبًا: "إسرائيل ستخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها حماس وبالطريقة التي تريدها.. هذا لا يؤكد بخساره إسرائيل هذه المعركة، لكن أي نصر ستحققه إسرائيل سوف يكون تكلفته عاليه جدًا".

 

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: جهود مصر عظيمة في القضية الفلسطينية.. "مش عارف تدعم ادعلهم"

عاجل.. مشاورات مكثفة لعقد قمة لبحث التصعيد العسكري في غزة

متخصص في الشأن الإسرائيلي: الحرب تُكلف تل أبيب 246 مليون دولار

وائل الدحدوح عن فقد عائلته بقصف إسرائيلي: مشاعري الآن بين الحزن والفخر

خالد البلشي يعلق على تهجير أهل غزة: لن نساهم في نكبة جديدة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الصحفي في غزة يعمل تحت القصف لتأدية مهمة مهنية

خالد البلشي: أشعر بالتقصير منذ بداية الحرب على غزة

طارق فهمي: العدوان على غزة مخططات إسرائيلية قديمة ودخلت مرحلة نفي الأخر
الجريدة الورقية