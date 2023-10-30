ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يفجر مفاجأة: "حماس اختارت أرض المعركة والتوقيت"

أكد ضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية، سكوت شتر، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهيئ للقيام بالهجوم البري على غزة، مشددًا على أن الـ300 ألف الذي استدعتهم إسرائيل من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل المعركة.

عدوان إسرائيل على غزة

وتابع خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، : "من تم استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن.. ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوض هذه المعركة"، موضحًا أن هؤلاء الجنود هم في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل لا تشبه أي حرب دخلت فيها إسرائيل في الماضي، منوهًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

ونوه بأنه هو أمر خطير أن يخوض الجيش الإسرائيلي مثل هذه المغامرات، مشددًا على أن حماس هي من اختارت أرض المعركة، وهي من اختارت التوقيت واستعدت لذلك، معقبًا: "إسرائيل ستخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها حماس وبالطريقة التي تريدها.. هذا لا يؤكد بخساره إسرائيل هذه المعركة، لكن أي نصر ستحققه إسرائيل سوف يكون تكلفته عاليه جدًا".