نائب محافظ الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز أبشواي

شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبحضور المهندس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة أبشواي، اللقاء الجماهيري الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية لمركز أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتواصل الدائم مع المواطنين وبحث شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمركز أبشواي بحث نائب المحافظ عدد من شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبعض الشكاوى الخاصة بقسم الإشغالات وتراخيص المباني والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير المكتب الفني والعلاقات العامة ومديري القطاعات الخدمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من المواطنين.

وأوضح رئيس المركز أنه تم بحث عدد 22 شكوى تضمنت عدد 8 طلبات من المواطنين خاصة بصرف معاش تكافل وكرامة ورفض بعض طلبات صرف المعاش، وعلى الفور وجه نائب المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء الإجراءات القانونية وتقديم تظلمات للحالات المستحقة والمستوفين الشروط من الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تم توجيه بعض الحالات إلى إمكانية تمويل عدد من المشروعات بالتعاون مع برنامج فرصة وبالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

ترخيص أكشاك لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في مركز أبشواي

كما تضمنت الطلبات المقدمة طلبات من عدد من المواطنين بالسماح لهم بترخيص أكشاك كمصدر دخل لهم، ووجه نائب المحافظ قسم الإشغالات والتضامن الاجتماعي لتوفير المناسب لهم من سواء كان توفير أكشاك أو بتنفيذ مشروعات منزلية لأصحاب الطلبات في ظل برنامج (فرصة).

وناقش لقاء خدمة المواطنين عددا من الطلبات المقدمة من مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير فرصة عمل لهم، وعلى الفور وجه رئيس المركز إدارة القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لهم، كما تضمنت الطلبات طلب من احدي المواطنات برغبتها في إضافة اسمها لبطاقة التموين الخاصة بزوجها وعلى الفور وجه رئيس مركز ومدينة أبشواي الإدارة التموينية باتخاذ اللازم لحل المشكلة.

وبحث رئيس المركز شكوى أحد المواطنين لتضرره من وجود تجمعات للمياه الراكدة بجوار المنازل، وعلى الفور وجه إدارة الري وإدارة المتابعة الميدانية بالمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم.