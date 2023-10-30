منطقة الغربية الأزهرية تواصل فاعليات تدريب المعلمين والإداريين بالمعاهد

تفقد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مديرعام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، سلسلة الحزم التدريبية الخاصة بتنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية، وورش العمل المنعقدة لموجهي اللغة العربية والتربية الفنية بعنوان (المهام الأدائية وخرائط المنهج).

والتي تأتي استكمالا لسلسلة البرامج التدريبية وورش العمل التي تقيمها منطقة الغربية الأزهرية، لتنمية مهارات المعلمين والإداريين، وتنعقد بقاعة التدريب بمعهد فتيات طنطا الثانوي ويشرف عليه إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

وتستهدف تلك البرامج التدريبية رفع كفاءة وتحسين مستوى معلمي الدراسات الاجتماعية على المنهج الجديد.

بالإضافة إلى تنمية المهارات الإدارية للإداريين، ويتم إقامتها بمعهد فتيات المحلة الكبرى، في إطارخطة قطاع المعاهد الأزهرية للنهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءة العاملين.