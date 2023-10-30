الدولي لليد يشكر وائل عبد العاطي لمشاركته في محاضرات "الكراسي المتحركة"

تلقى وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 خطابا من الاتحاد الدولي لكرة اليد، يشكره خلاله على مشاركته الفعالة في إلقاء محاضرات عن كرة اليد على الكراسي المتحركة.

وأقام الاتحاد الدولي لكرة اليد محاضرات فنية عن كرة اليد على الكراسي المتحركة خلال الأسبوع التعليمي، اختار ثلاثة مدربين لإلقاء المحاضرت، ووقع الاختيار على وائل عبد العاطي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الحاصل على المركز الثاني في بطولة العالم التي أقيمت في مصر، ومدرب البرازيل بطل العالم ومدرب البرتغال صاحب المركز الثالث.

من جانبه عبر وائل عبد العاطي عن سعادته بمشاركته في إلقاء محاضرات عن تجربته مع كرة اليد على الكراسي المتحركة، مؤكدا أنها كانت تجربة رائعة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتحدث عبد العاطي عن استعدادات منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، موضحا أن الفترة الحالية تشهد إجراء اختبارات في الأقاليم لتشكيل قوام المنتخب الذي سيبدأ الاستعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 لأول مرة لهذه الفئة العمرية تحت 17 سنة، تمهيدا لإقامة أول نسخة من بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة في عام 2025.

وكان عبد العاطي قد تولى تدريب منتخب مصر للناشئين مواليد 2004 في بطولة العالم التي أقيمت العام الحالي، وحصل مع منتخب مصر على المركز الرابع.