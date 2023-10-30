مياه الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم 42 برتوكولا تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الاكثر احتياجاََ وجاري استكمال اوراق لعدد اخر من الجمعيات الأهلية.

ياتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

مراسم توقيع البروتوكول



جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمحطة مياه العزب الجديدة وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي و ناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة وممثلين الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخيرية

واكد" النجار" أن الدولة تسعى بكل إمكانياتها بالتعاون مع مؤسسات العمل الاهلي عن رفع المعاناة عن كاهل الأسر والقرى الاكثر احتياجًا من أجل تحسين جودة حياة المواطنين

مشيراً إلى إنه تم وضع الضوابط والشروط والتأكيد على إلتزام كافة الأطراف بالبنود التعاقدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح أنه تم توقيع عدد من ال بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية خلال العام الماضي وتم توصيل 3500 وصلة مياه عن طريق الجمعيات الأهلية المختلفة داخل نطاق المحافظة وتوصيل 11 ألف وصلة مياه عن طريق جمعية الأورمان و300 وصلة مياه من خلال التعاون بين الشركة ونوادي روتاري كما تم تنفيذ 360 وصلة مياه من خلال القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف وتنفيذ 33 خط مياه شرب بنطاق مراكز ابشواي وطامية وسنورس واطسا ويوسف الصديق من خلال الجمعيات الاهليه



































