علامة السكتة الدماغية التي تظهر قبل أسبوع من النوبة

قد تظهر العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية قبل سبعة أيام من بدء العلاج الطبي الطارئ، ويوضح الوصف الشائع للسكتة الدماغية المشكلة الصحية باعتبارها حالة طبية طارئة تأتي من العدم، وعلى الرغم من أن السكتة الدماغية يمكن أن تتطور بهذه الطريقة، إلا أن العلامات الأولى تظهر أحيانًا قبل عدة أيام أو حتى أسبوع من الحدث.

ووجدت الدراسة أن 43% من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض سكتة دماغية صغيرة "في الأسبوع السابق للإصابة بسكتة دماغية كبيرة".

تحدث السكتات الدماغية البسيطة، أو النوبات الإقفارية العابرة، بسبب انقطاع إمداد الدم إلى الدماغ، تمامًا مثل السكتة الدماغية الكاملة، ولكن الفرق الوحيد هو أن السكتات الدماغية الصغيرة مؤقتة، والخبر السار هو أن إمدادات الدم لديك تمكنت من إيجاد طريقها للخروج أثناء نوبة نقص تروية عابرة.

وبالنظر إلى 2416 شخصًا، وجدت الدراسة أن 549 مريضًا أصيبوا بسكتات دماغية صغيرة قبل حدوث حالة طوارئ فعلية، وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا لـ MedicForum: "إن إحدى العلامات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى سكتة دماغية صغيرة وتنذر بسكتة دماغية قادمة هي الصداع المفاجئ".

لحسن الحظ، من الممكن التعرف على الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية، يختلف الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية عن الصداع العادي من حيث أنه يميل إلى الظهور فجأة.

والألم شديد وعادة ما يكون موضعيًا في أي منطقة متأثرة من الدماغ. بسبب تشابه بعض الأعراض المرتبطة بها، مثل الغثيان والدوار وعدم وضوح الرؤية والارتباك، يمكن أحيانًا الخلط بين الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية والصداع النصفي، والفرق الرئيسي بين الحالتين هو أن الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية يؤدي إلى فقدان الإحساس، في حين أن الصداع النصفي يؤدي إلى زيادة الإحساس.

أوصى طبيبك بطلب المساعدة الطبية "الفورية" إذا كنت تعاني من صداع مرتبط بالسكتة الدماغية.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للسكتة الدماغية البسيطة ما يلي:

تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في الفهم

صعوبة مفاجئة في التحدث

- فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

الدوخة المفاجئة، أو فقدان التوازن أو التنسيق، أو صعوبة المشي

صداع شديد مفاجئ دون سبب واضح.