إقامة مؤتمرات وقوافل مشتركة بين صيادلة الغرفة وأطباء بني سويف

أبرمت شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببني سويف بروتوكول تعاون مع النقابة الفرعية لأطباء بني سويف، تضمن إقامة مؤتمرات وقوافل طبية مشتركة على فترات متقاربة بالإضافة إلى التواصل المستمر لتطبيق الاسم العلمي للأدوية وكتابة الأنواع البديلة في (روشتات المرضى) طالما احتوت على نفس المادة الفعالة، خصوصًا في ظل وجود نقص شديد للاسم التجارى للأدوية بالأسواق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية لأعضاء مجلس نقابة أطباء بني سويف لتقديم التهنئة وإهدائهم درعا بمناسبة فوزهم فى الانتخابات بالمحافظة، وضم وفد شعبة الصيادلة دكتور أحمد عبدالله خلف، رئيس الشعبة ونائبه الأول دكتور حسن تمام، وأعضاء الشعبة، د.أحمد أمين، د.خالد قابيل، د.أحمد عاطف، د.سلمى قياتي، د.مي ثابت.

واستقبلهم بمقر النقابة الفرعية بكورنيش النيل بمدينة بني سويف العاصمة، دكتور عماد البنا، رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعي، نقيب أطباء بني سويف، وأعضاء مجلس النقابة: دكتور محمد رمضان، صفوت عبدالغفار، أيمن عبدالباسط، وبحضور المحاسب محمد عاطف مراجع حسابات النقابة.

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