5 ورش عمل بمدارس البحيرة ضمن جولات مكتبة مصر العامة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور ،جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة ،ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع،

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

حيث قامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة شبراخيت الإبتدائية بأرض الإرشاد بمركز شبراخيت.

و أشار أحمد الهواش - مدير المكتبة ، إلي أنه قد إستفاد من أنشطة الحملة عدد 53 طالبه من المرحلة الابتدائيه بواقع 5 ورش عمل بعنوان الانتماء والعمل من اجل الارتقاء بالوطن و تضمّنت ورشة الأورجامي وفن طي الورق ،ورشة رسم ،كما تم عمل ورشة تلوين ـ وورشة اعرف بلدك معلومات عن محافظات مصر بالإضافة لمحاضره عن بث روح الانتماء، كما تم عمل ورش تلوين و مسابقات وألغاز وتوزيع جزائز للفائزين والمتميزين .

ومن الجدير بالذكر أنه جاري إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.