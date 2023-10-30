عاجل
خدمات مجانية من البنوك للمواطنين.. ساعات ويغلق الباب
الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

5 ورش عمل بمدارس البحيرة ضمن جولات مكتبة مصر العامة

ورش عمل
ورش عمل

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور ،جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة ،ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، 

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

حيث قامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة شبراخيت الإبتدائية بأرض الإرشاد بمركز شبراخيت. 

و أشار أحمد الهواش - مدير المكتبة ، إلي أنه قد إستفاد من أنشطة الحملة عدد 53 طالبه من المرحلة الابتدائيه بواقع 5 ورش عمل بعنوان الانتماء والعمل من اجل الارتقاء بالوطن و تضمّنت ورشة الأورجامي وفن طي الورق ،ورشة رسم ،كما تم عمل ورشة تلوين ـ وورشة اعرف بلدك معلومات عن محافظات مصر بالإضافة لمحاضره عن بث روح الانتماء، كما تم عمل ورش تلوين و مسابقات وألغاز وتوزيع جزائز للفائزين والمتميزين .

ومن الجدير بالذكر أنه جاري إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.

الجريدة الورقية