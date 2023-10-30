نائب محافظ بنى سويف يتفقد العمل بمنظومة حوكمة أصول الدولة بديوان المحافظة

تفقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف منظومة حوكمة أصول الدولة بديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك في حضور هبة طه محمد مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس فريق عمل المنظومة محمد دسوقي الإنتاج الحربي وليد صالح مدير الشئون الإدارية العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن هيثم محمد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة

وخلال الزيارة تابع نائب المحافظ سير العمل بالمنظومة التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتكامل البيانات وميكنة وحوكمة إدارة أصول الدولة واستمع لعرض موجز عن آليات وخطوات العمل على المنظومة وما تم إدخاله عليها ، والإجراءات التي تتم بداية من تسجيل الأصل ووضع باركود خاص به بعد رفعه علي المنظومة عن طريق الشاشات المكونة للمنظومة ، فضلاً عن تفقد غرفة التجهيز لملفات الأصول وغرفة الحفظ للملفات المنتهية .

وأثنى نائب المحافظ على الجهد المبذول من العاملين بالمنظومة من المراجعين من الوحدات المحلية والمراجعين التابعين لإدارات الأملاك الدولة وكذا التابعين لفريق الإنتاج الحربي ، مؤكدا على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة ، نظراً لأهمية حوكمة أصول الدولة وحصرها، وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل، ، وتعظيم موارد المحافظة، وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها

وعلى هامش الزيارة اطمأن نائب المحافظ على انتظام وسير العمل ببعض الإدارات بالديوان العام للمحافظة في الشرق ، والتقى عدداً من المديرين والعاملين بتلك الإدارات،مؤكدًا لهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين

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