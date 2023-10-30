المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأثنين، بمعاقبة طالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لأحد الموظفين، بالسجن المشدد 3 سنوات، بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين وهم ح. ك 28 سنة طالب هارب، وي. م.16 سنة طالب تم ضبطه، وم. م هارب طالب، أحدثوا إصابة المجنى عليه محمد. أ 24 سنة موظف، عمدا، إثر وقوع مشادة بينهم قام على أثرها المتهمان الثاني والثالث بشل حركته حتى قام المتهم الأول بضربة باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مقص» استقرت بالعين اليمني، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة (إعاقة بالعين اليمنى) .

واستمعت المحكمة للمجنى عليه، والذي أكد وقوع مشادة كلامية مع المتهمين، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بالتعدي عليه باستخدام أداة حادة مقص فأصابه بعينع اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالعين اليمني، قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد الأبصار النافع للعين وهذه العاهة المستديمة بحالتها الراهنة تقدر نسبتها بنحو ٣٥ %، وبناءا عليه أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث.