عدوى الصدر علامة على الإصابة بسرطان الرئة.. طبيبة توضح

مع اقتراب موسم البرد والإنفلونزا، يمكن أن تتطور العديد من حالات العدوى إلى التهابات الجهاز التنفسي ثم مرة أخرى، يمكن أن يكون السرطان، والأنواع الرئيسية لالتهابات الجهاز التنفسي هي التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، والتي يمكن أن يكون لها نفس أعراض سرطان الرئة.

وذكر الطبيب أن التهاب الشعب الهوائية سببه فيروسات، في حين أن الالتهاب الرئوي سببه البكتيريا بشكل رئيسي، ومثل هذه العدوى معدية لأن الفيروس أو البكتيريا تنتشر عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "في هذه الحالة، يتم إطلاق قطرات صغيرة من السائل تحتوي على فيروس أو بكتيريا في الهواء، حيث يمكن للآخرين استنشاقها".

قد تشمل أعراض الإصابة بالصدر ما يلي:

السعال المستمر

السعال مع البلغم الأصفر أو الأخضر (مخاط سميك) أو السعال مع الدم.

ضيق في التنفس أو التنفس السريع والسطحي

الصفير

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

ضربات القلب السريعة

ألم أو ضيق في الصدر

مشاعر الارتباك

يتعافى معظم الأشخاص من عدوى الصدر في غضون بضعة أسابيع ومع ذلك، فإن السعال المستمر وضيق التنفس والألم غير المبرر قد يكون من أعراض سرطان الرئة، ويمكن أن تكون التهابات الصدر المتكررة أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان التهابًا في الصدر أم سرطانًا؟

يحدث سرطان الرئة نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا في بطانة الرئتين، مما يؤدي إلى نمو ورم خبيث، وهناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة، سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC) وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، ويختلفان في مظهرهما تحت المجهر، وكيفية نموهما، وكيفية انتشارهما إلى أجزاء أخرى من الجسم الجسم وكيفية التعامل معها.

وما يقرب من 85٪ من جميع حالات سرطان الرئة هي NSCLC، والمفتاح لتحديد ما إذا كانت عدوى في الصدر أو أعراض مرتبطة بالسرطان هو التوقيت ببساطة.

وينطبق هذا أيضًا على التهابات الصدر المتكررة، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود ورم، وقد لا يكون سرطانًا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن التشخيص المبكر هو المفتاح لتحسين النتائج.

هناك أعراض إضافية لسرطان الرئة يجب الانتباه إليها، مثل:

تغيير السعال الذي تعاني منه لفترة طويلة

سعال الدم

ألم في الصدر أو الكتف لا يزول

صوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن تعرضها على طبيبك العام.

يشمل علاج سرطان الرئة بشكل أساسي الجراحة والعلاج الكيميائي، ويمكن أيضًا استخدام العلاج الإشعاعي والعلاج الدوائي المستهدف في السنوات الأخيرة، أصبح سرطان الرئة السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان بين الرجال والنساء.