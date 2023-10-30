مايكروسوفت تحظر وحدات تحكم Xbox وملحقاتها التابعة لجهات خارجية

تضع Microsoft قدمها عندما يتعلق الأمر بالاستخدام غير المصرح به لوحدة التحكم. بدأت الشركة في حظر أي وحدات تحكم وملحقات Xbox تابعة لجهات خارجية والتي لا تشكل جزءًا من برنامج شركاء الأجهزة "المصمم لـ Xbox". نشر أحد اللاعبين الأخبار على Restera بعد توصيل وحدة تحكم متوافقة مع Xbox وتلقي إشعار بشأن الحظر.

تم شرح رمز الخطأ بالتفصيل على مدونة دعم Microsoft: "منذ اللحظة التي تقوم فيها بتوصيل ملحق غير مصرح به وتلقي رمز الخطأ 0x82d60002، سيكون أمامك أسبوعان لاستخدام الملحق، وبعد ذلك الوقت سيتم حظره من الاستخدام مع وحدة التحكم." نصيحة مايكروسوفت؟ تواصل مع الشركة التي اشتريت منها وحدة التحكم وقم بإعادتها - وهو أمر وحشي بعض الشيء، ولكنه واضح جدًا.

يمكن أن ينبع دافع مايكروسوفت لهذه الحملة، جزئيًا، من الرغبة في حظر أجهزة الغش مثل Cronus Zen. تعمل شركات الألعاب الزميلة جاهدة لحظر استخدامها أثناء اللعب. وبطبيعة الحال، يمكن أن يكون قرار مايكروسوفت أيضًا نابعًا من زيادة محتملة في مبيعات وحدات التحكم والملحقات الخاصة بها.

وأصدرت Brook Gaming، إحدى الشركات التي لديها منتجات متأثرة، بيانًا تؤكد فيه للعملاء أنها "لن تدخر جهدًا في تحديد الحلول المحتملة" لهذه السياسة الجديدة. في هذه الأثناء، من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في مبيعات منتجات Xbox وغيرها من الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية.