آبل تكشف عن شرائح M3 الثلاث غداً

تخطط شركة آبل Apple لإطلاق ثلاث شرائح M3 لأول مرة في حدث Mac "Scary Fast الخاص بها الثلاثاء وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج - M3 وM3 Pro وM3 Max.

من المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 3 صباحا، ومن المتوقع أن يتضمن إعلانات متعددة عن الأجهزة.

أفاد Gurman سابقًا أن الشركة تستعد لجهاز iMac جديد مقاس 24 بوصة والذي يمكن أن يظهر غدًا، إلى جانب جهاز MacBook Pro الذي تم ترقيته والذي يشغل سلسلة M3 الجديدة.

في نشرة Power On الإخبارية، كتب Gurman أن شريحة M3 القياسية من المرجح أن تحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومات 10 نواة مثل M2، ولكن مع تحسينات في سرعة الأداء والذاكرة. ويشير أيضًا إلى أن الشركة تختبر تكوينات متعددة لكل من شرائح M3 Pro وM3 Max. قد نرى M3 Pro مزودًا بوحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 18 نواة وخيار وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة أغلى مع وحدة معالجة رسومات ذات 20 نواة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يأتي M3 Max مزودًا بـ 16 نواة لوحدة المعالجة المركزية و32 أو 40 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

لن نعرف أي شيء على وجه اليقين حتى يبدأ حدث Apple في شهر أكتوبر في توقيت غير معتاد فجر الغد. لحسن الحظ، هذا ليس وقتا طويلا للانتظار.