نصيحة بسيطة لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع

شارك أحد الأطباء نصيحته البسيطة التي يمكن أن تساعد أي شخص يريد إنقاص وزنه، ويمكن للعديد من الأشخاص أن يفقدوا الوزن ببساطة من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، ولكن ليس الجميع يتمتعون بهذه السهولة، وأظهر الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل نصف ساعة من الوجبة الرئيسية يمكن أن يساعد الأشخاص على إنقاص الوزن، كما يقول خبير التغذية إيجور ستركوف لـ MedicForum.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا 500 مل من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الوجبات فقدوا في المتوسط 1.3 كجم أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وعلى مدى 12 أسبوعًا، أبلغوا عن فقدان 4.3 كجم، مقارنة بمتوسط خسارة 0.8 كجم لدى الأشخاص الذين لم يقوموا بالتحميل المسبق.

جمال هذه النتائج هو بساطتها ما عليك سوى شرب نصف لتر من الماء ثلاث مرات يوميا قبل وجبتك الرئيسية لإنقاص الوزن.

بالإضافة إلى تعليمات موجزة حول كيفية زيادة مقدار النشاط البدني وتناول نظام غذائي صحي، يبدو أن هذا يساعد الأشخاص على تحقيق بعض فقدان الوزن الإضافي - بوتيرة معتدلة وصحية، إنه شيء لا يتطلب الكثير من العمل ليتناسب مع جدولك اليومي.

خضروات يجب الانتباه إليها لإنقاص الوزن

بشكل عام، من الجيد تضمين الخضروات في نظامك الغذائي. ومع ذلك، قد توفر الخضروات غير النشوية فوائد إضافية على سبيل المثال، تشمل الأنظمة الغذائية التي تساعد على تقليل الالتهاب المرتبط بالسمنة الخضروات غير النشوية. علاوة على ذلك، فإن الخضروات غير النشوية مشبعة بشكل لا يصدق وغنية بالعناصر الغذائية.

أمثلة على الخضار غير النشوية:

خضرة

بروكلي

قرنبيط

كوسة

طماطم

الفلفل

الفطر

بصل

على سبيل المثال، جرب بعض الخيارات التالية لتناول الإفطار:

خفقت الخضر في العصائر

إضافة الخضار إلى البيض المخفوق أو عجة الحمص

تناولها بشكل منفصل، مثل شرائح الخيار أو الفلفل الأحمر.