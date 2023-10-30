قرار جديد ضد المتهمين بسرقة كابلات الإنترنت

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة كابلات إحدى الشركات، لجلسة 12 نوفمبر، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، مما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.

وتبين من التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى إلى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة، وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من مدير سنترال بسرقة كابلات من الشركة تسببت في انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت في المنطقة.

وانتقل رجال المباحث، لمكان الواقعة، وتبيَّن من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة «جامبو»، وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، و وتم تشكيل فريق بحث، وتبيَّن من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل في الإذاعة والتليفزيون، وآخر نقَّاش وعامل وعاطل وسائق.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.