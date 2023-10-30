محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (شاهد)

وجهت 3 محتجزات إسرائيليات لدى الفصائل الفلسطينية رسائل إلى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فيديو نشرته فصائل فلسطينية لـ3 محتجزات يوجهن فيه رسائل إلى نتنياهو، ويدعون إلى وقف إطلاق النار وتحريرهن من الأسر.

وقالت السيدات في رسالتهن لنتنياهو: "نحن نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، وبسبب عدم وجود جيش هناك، لم يأت أحدٌ لحراستنا أو الحفاظ علينا.. نحن مواطنون أبرياء ندفع الضرائب لدولة إسرائيل، موجودون في الأسر، في ظروف سيئة".

وواصلن : "أنت تقتلنا.. أنت تريد قتلنا.. أنت تريد أن يقتلنا الجيش الإسرائيلي. حررنا الآن، حرر مواطنيهم وأسرهم من أجل تحريرنا.. حررنا من أجل أن نعود لعائلاتنا.. الآن، الآن، الآن".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة أمس أسفرت عن استشهاد 304 شهداء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مئات الأمتار في قطاع غزة:

وفي سياق آخر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مئات الأمتار في قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوي وبري وبحري اشتد في الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها.

طالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، بفتح معبر رفح بشكل كامل لعبور المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية التي تحتاجها غزة، فضلًا عن خروج الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة، من كارثة بيئية وصحية نتيجة تكدس الحالات المرضية ونقص المواد الطبية والأماكن المخصصة للعلاج والمياه.

وأعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 25 مستشفى عن العمل في القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي:

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات، وتجري العمليات دون تخدير، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين، ويموت المنكوبون أثناء نزوحهم وطوابير الحصول على الطعام والشراب، أو داخل المستشفيات قصفًا بالطائرات أو موتًا بانقطاع الدواء.