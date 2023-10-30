خد واحدة والتانية هدية.. منتجات ستاربكس تغرق في الخسارة

ستاربكس، تركت أحداث غزة أثرًا قويًا على العرب، وتحديدًا الشعب المصري، الذي شن حربًا قوية ولكن من نوع آخر، وهي حرب المقاطعة للمنتجات والشركات الأمريكية الموجودة في الدول العربية، وكذلك المطاعم والكافيهات الشهيرة، وأثمرت المقاطعة عن خسائر فادحة للشركات الأمريكية التي كانت تستخدم الأرباح لتمويل الكيان المحتل وإمداده بالدعم المادي لشراء السلاح.

الخسارة تضرب الشركات الأمريكية:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصور، لمراكز تسوق تعرض منتجات ستاربكس بأقل من أسعارها بحوالي 4 أضعاف، لدرجة أن السعر لا يغطي تكلفة المنتج، الأمر الذي يوضح قدر الخسارة التي ضربت الشركات الأمريكية في الأسواق.

مقاطعة المنتجات الأجنبية:

وقاطع العديد من المواطنين كافة المنتجات الأجنبية، وشنوا حملة كبيرة لتوعية الجميع بالمنتجات المحلية البديلة، بهدف تكبيد خسائر فادحة لأصحاب هذه الشركات، والضغط عليها لوقف المجازر المتتالية في قطاع غزة.

دعم المنتجات المحلية:

ومن أكثر المنتجات الأمريكية التي تأثرت كثيرًا بالمقاطعة هي ماكدونالدز وستاربكس، وشركات كوكا كولا وبيبسي، وانخفضت عمليات البيع لهذه المنتجات، واضطرت لتخفيض أسعارها بشكل كبير، لجذب المواطنين لشرائها مرة أخرى، حتى لا تضطر للإفلاس.

وعرض منتج ستاربكس فرابتشينو، في أحد المتاجر بأقل من ربع سعره الفعلي، حيث وصل سعر المنتج من 93 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، ورغم ذلك لم يلتفت المتسوقون للتخفيض الهائل التزامًا بالمقاطعة.

وأسفر عن المقاطعة رواج لسوق المنتجات المصرية التي كانت اختفت من الأسواق، مثل مشروب سبيرو سباتس، وذلك عقب تراجع سهم ستاربكس، بنسبة وصلت إلى 1.41%، ليتراجع من مستوى 93.48 دولار إلى مستوى 92.67 دولار عند الإغلاق.