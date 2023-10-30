الشباب والرياضة: مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب يساهم فى التعاون الاستثمارى والتجارى بين الدول

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر .



وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا . سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة .



ومن الوزراء رعاة المؤتمر معالى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإناب لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية وممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية . المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية .والنائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .

وفى كلمة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال افتتاح المؤتمر ، التى ألقاها نيابة عنه دكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية ، نقل تحيات الوزير للمؤتمر مشيرا إلى أهمية المؤتمر لتحقيق الاستثمار المشترك بين الدول المختلفة والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري.

وأعرب عن تطلعه التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب والوزارة والتفاعل فى القضايا الهامة التى يتناولها المؤتمر