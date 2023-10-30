5 نجوم مصريين على مسرح واحد في الإمارات.. السبت

حفل غنائي من نوعٍ خاص يجتمع فيه رموز مصرية فريدة من نجوم التسعينيات في الإمارات، التي كانت تحمل أنواعا غنائية من الصعب تكرارها، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

موعد حفل نجوم التسعينيات في الإمارات

يقام الحفل في الـ4 من نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة من النجوم، وهم "إيهاب توفيق، هاني شاكر، حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون".

جاء التجمع المميز لنجوم التسعينيات للمرة الأولى في السعودية ضمن فعاليات جدة في أغسطس الماضي، والتي تصدرت المشهد الغنائي هناك، وظلت في المركز الأول على محركات البحث المختلفة، واستمر الحفل لأكثر من 4 ساعات لمع فيه النجوم بتوليفة غنائية امتزجت بذكريات جيل التسعينيات ليعيشوا ليلة موسيقية مفعمة بحيوية ذكرياتهم.

فعاليات جدة 2023:

جاء الحفل ضمن فعاليات جدة الفنية المميزة التي ملأت السعودية بأجواء ترفيهية مختلفة هذا العام،

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذْ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

برنامج فعاليات جدة 2023:

تضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومً