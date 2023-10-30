رموز الجالية المصرية بألمانيا يدعمون الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية

نظم بيت العائلة المصرية في برلين برئاسة علاء ثابت و المنظمة المصرية الألمانية برئاسة ماجد سعد لقاء لرؤساء الجاليات المصرية فى ألمانيا عبر تقنية zoom، للتأكيد على مساندة ابناء مصر بالخارج للوطن والامن القومي، وايضا حق الجميع حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي:-



إيمانا بالدور الوطني للمصريين بالخارج و دعم وطنهم في أوقات الأزمات و الصعوبات، أجتمع أمس الأحد ممثلين لعدة كيانات مصرية في ألمانيا و منسقين بالحملة الانتخابية للرئاسة المقبلة بألمانيا.



وقد اتفق الحاضرين على ضرورة تأكيد دعم الدولة المصرية و قيادتها السياسية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث أكد جميع الحاضرين على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف قيادتنا السياسية و دعمنا لها في قرارتها لمواجهة اي محاولات داخلية و خارجية تحاول زعزعة استقرار البلاد و التلاعب بمقدرات الوطن.

وتم الاتفاق ايضا على العمل و التنسيق بين الكيانات المصرية في ألمانيا من اجل مواجهة الشائعات و الأخبار الكاذبه التي تهدف لنشر الفوضى، وأن الدولة المصرية أمام الرأى العام الألماني و توضيح أهداف الدولة المصرية الراميه للسلام و التنمية و الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



المنسقون هم: “ د. هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأشراف للمجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا، د. ثروات قادس، رئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا، رمسيس ابراهيم، رئيس الجالية القبطية، مجدي بشارة، الجالية القبطية، عياد شحاتة، الجالية القبطية”.

الإعلامية إيمان البكري، التلفزيون المصري

د. هالة غنيم، دكتورة اثار بجامعة دريسدن، جرجس طوس المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا، فهيمة سريك، المجلس الأعلى للجاليات في ألمانيا، محمد عمران، بيت العائلة المصرية، معتز كيرلس، أخصائي اجتماعي ببرلين، د. اشرف يوسف، عمرو سلامه، آمين الصندوق المنظمة المصرية الألمانية، عاطف تمام، المسؤول الامني بالمنظمة المصرية الألمانية، عزيز شنودة، المنظمه المصرية الألمانية.



وأيضا الدكتور مارك مجدي سويحة، المنسق الإعلامي للمنظمة المصرية الألمانية.

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