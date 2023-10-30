رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات مياه الشرب بساقلتة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه العوامية السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية ٥١ الف متر مكعب يوم وتغذى ما يقرب من 250 الف مواطن فى مدينة ساقلتة وقراها والجارى تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتاتى ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الجولة على ضرورة نهو الملاحظات وتسليم المحطة فى اقرب وقت ممكن بعد التاكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بساقلتة واكد على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل .

كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تم الانتهاء من تنفيذ 12350 وصلة من 13500 وصلة منزلية هذا بالاضافة الى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين .

و تفقد رئيس مياه سوهاج مركز خدمة عملاء ساقلتة الذى يخدم اكثر من 35 الف مشترك وذلك للتأكد من تقديم الخدمات بسهولة ويسر لجميع المواطنين هذا بالاضافة الى تفقد مقر الفرع ومعمل مياه ساقلتة للاطمئنان على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

ومن الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع وسط والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع وسط.