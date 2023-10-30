مشروع YLY يطلق فاعلية learn 6 بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب

أطلق شباب مشروع YLY فاعلية learn 6 بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الڤيديو كونفرانس، شهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة، وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديري المديريات بالمحافظات.

ويتم تنفيذ Learn فى المرحلة السادسة على التوالي، بكل محافظات مصر وفى آن واحد، بمشاركة أكثر من ١٥ ألف شاب وفتاة، داخل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

وخلال هذا اللقاء يتم تناول العديد من المواضيع الهامة التى تخص الشباب فى المراحل العمرية المختلفة.

حيث تناول اللقاء الحديث عن "personal branding "، وكيفية صناعة علامة تجارية شخصية، وتنمية المهارات، وفائدة التطوع، والحديث عن الإنتماء.

ويأتى هذا اللقاء ضمن الخطة المركزية لشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY، الذى أطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ توليه مقاليد الوزارة، خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة.