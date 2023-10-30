توقيع الكشف الطبي على 1466 مواطن في قافلة طبية بالفيوم

اختتمت القافلة الطبية المجانية بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي بالفيوم، أعمالها تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، والتي استمرت لمدة يومين.

وأوضح المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية القائمة على القافلة الطبية بقرية شكشوك.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية المجانية بالفيوم، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالفيوم.

واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بقرية شكشوك، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية تحت إشراف الطاقم الطبي من الإدارة الصحية بمركز أبشواي، وتهدف القافلة الطبية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامةبالفيوم، وقدمت القافلة خدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجاناً.

خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1466 حالة في تخصصات مختلفة، ومنها الجراحة والباطنة وعدد 2 عيادة اطفال وعيادة لأمراض النساء، وشملت عمل فحوصات معملية لعدد 41 حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد 11 حالة لإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد من السيدات، بالإضافة إلي معمل تحاليل دم ومعمل طفيليات وتم تقديم جميع الخدمات بالمجان وذلك بالإضافة إلي خدمات وندوات التثقيف الصحي شهدت حضور 186 من سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها.

رئيس مركز ومدينة أبشواي يتفقد القافلة الطبية بقرية شكشوك

وتفقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي القافلة الطبية بحضور الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية، والمهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس مصطفى مهدي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، والمحاسب عبدالرحمن محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية شكشوك.

وأشار رئيس المركز إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.