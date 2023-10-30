الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط ربع طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

قال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و 610 كيلو جرا م لحوما ، شملت طن و154 كيلو جرا م لحوما غير صالحة للإستهلاك الآدمي و256 كيلوجرا م لحوما مذبوحة خارج المجازر ، و200 كيلو جرام لحوما ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين.

 

وذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة ، على مدار شهر أكتوبر الجارى ، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية  ، مشيراً ، إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 99 محضرا ، وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

 

وفى سياق آخر، أوضح مدير المديرية أنه تم ذبح 8 آلاف و 303 رأس ماشية بالمجازر ، تحت الإشراف البيطرى الكامل فى 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة ، مؤكدا ، على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الإنضباط وردع المخالفين ، للحفاظ على صحة المواطنين.

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