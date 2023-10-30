ضبط ربع طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

قال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و 610 كيلو جرا م لحوما ، شملت طن و154 كيلو جرا م لحوما غير صالحة للإستهلاك الآدمي و256 كيلوجرا م لحوما مذبوحة خارج المجازر ، و200 كيلو جرام لحوما ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين.

وذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة ، على مدار شهر أكتوبر الجارى ، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية ، مشيراً ، إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 99 محضرا ، وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

وفى سياق آخر، أوضح مدير المديرية أنه تم ذبح 8 آلاف و 303 رأس ماشية بالمجازر ، تحت الإشراف البيطرى الكامل فى 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة ، مؤكدا ، على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الإنضباط وردع المخالفين ، للحفاظ على صحة المواطنين.