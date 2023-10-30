الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد عودة انقطاع الكهرباء.. إجراءات يجب اتباعها للمنزل

الكهرباء
الكهرباء

 عادت أزمة انقطاع الكهرباء ووصلت فترة انقطاعها عن الساعة في بعض المناطق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

 

 وهناك عدد من الإجراءات يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء وهي:

 

 يجب التأكد من الاحتفاظ ببعض الشموع والبطاريات الاحتياطية لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

 يجب إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية، مثل التليفزيون والكمبيوتر الشخصي لتفادي إلحاق الضرر بهما في حالة زيادة التيار عند عودة التيار الكهربائي.

 ترك ضوء واحد على الأقل في المنزل، لمعرفة متى تعود الكهرباء.

 يجب مراعاة خطورة استخدام الشموع أو أي لهب مكشوف آخر لتوفير الضوء، تخوفا من أن تشكل خطر الحريق في ظل وجود أطفال.

 يجب شحن الهاتف قبل موعد انقطاع الكهرباء، والتأكد من توفر بعض البيانات في حالة تعطل شبكة الواي فاي.

 يجب شحن أي معدات طبية يتم الاعتماد عليها بانتظام، قد ترغب أيضًا في التفكير في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البطارية متاحة لهذه الأجهزة.

 غلق جميع أبواب الثلاجة والفريزر لحماية ما بداخلها، وفقًا لوكالة معايير الغذاء حيث ستحافظ ثلاجتك على سلامة الطعام والتي تصل إلى أربع ساعات أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

 يجب التأكد من وجود شيء متاح للأكل لا يتطلب كهرباء، أو تحضيرًا للحرارة.

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