محافظ جنوب سيناء يناقش تجهيزات المشاركة في الأسبوع الكويتي

ناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، التجهيزات الخاصة بمشاركة المحافظة بالاسبوع الكويتي الـ 14 ، وذلك خلال لقائه احمد بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي،وبحضور الدكتورة نهي الحسيني مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، وسليمة جبلي عواد من أشهر مصنعين الأزياء والمشغولات اليدوية بسانت كاترين، والدكتور أحمد صالح خبير النباتات الطبية والأعشاب بجنوب سيناء، وعددا من العارضين من أبناء المحافظة.

تم خلال الاجتماع تحديد الأماكن المخصصة لجناح محافظة جنوب سيناء والاتفاق علي عدد العارضين و المنتجات التي ستعرض من تصنيع سيدات جنوب سيناء، بالاضافة الى الاعشاب الطبية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته للمشاركة كل عام بهذا المعرض الهام مقدما الشكر للجنة المنظمة، وأشار فوده الي ان المعرض فرصة جيدة هامة في سبيل التعريف بالمنتجات اليدوية التي تعبر عن جمال سيناء والمناظر الخلابة والتراث السيناوي، والتي تصنع بأيدي السيدات البدويات وعرضها وبيعها مما تدر العائد علي تلك الاسر البدوية المشاركة في التصنيع، لافتا ان المنتجات البدوية لها شهرة عالمية ويتهافت عليها السائحين من مختلف الجنسيات والزائرين للمحافظة، بالإضافة للأعشاب الطبية بسانت كاترين والتي بلغ عددها 472 نبات طبي، منها 19 نوعا لا يوجد الا بمدينة كاترين.

وتابع المحافظ ان النباتات الطبية تلقب بجنوب سيناء بالذهب الأخضر، ويتم منها صناعة أدوية لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، مثل (البهاق، والصدفية، والروماتيزم)، وذلك من خلال استخلاص مساحيق طبية مما يقرب من 42 نبتة طبية تزرع في صحاري كاترين".

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد بهبهاني أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، موضحاً أن هذه العلاقات أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية، مشدداً على أن العلاقات العربية وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

يشار الى ان الاسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 7 الي 9 نوفمبر باحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الأسبوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين..