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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدكتور سويلم يلتقى وزير الثروة السمكية والموارد المائية بغينيا الاستوائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فرانسيسكو كاتالان وزير الثروة السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الإستوائية، على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.

واكد الدكتور سويلم على دعم مصر  الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية في مختلف مجالات إدارة المياه فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية خاصة خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) .

واضاف سيادته أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الأفريقية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه ، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع منظمة الارصاد العالمية خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ ، متوجها بالدعوة لدولة غينيا الاستوائية لدعم هذه المبادرة الهامة .

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