كايلي جينر تعتمد صيحة الكورسيه بالجلد الناعم

خضعت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر لجلسة تصوير جديدة لصالح ماركة عالمية لتكشف عن أحدث صيحات موضة الجلد في خريف وشتاء 2024.

وبدت كايلي جينر بأكثر من إطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصة الكورسيه قصير مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الجلد باللون الأسود.

وأطلت بإطلالة ثانية لتتألق بجمبسوت ينتمي لقصة الكب، مع قصة الكورسيه بشكل ناعم، لتؤكد أن هذة القصة من أبرز القصات المسيطرة على خطوط الموضة العالمية لهذا العام.

وظهرت بإطلالة شتوية فخمة، حيث ارتدت بالطو ينتمي لقصة الأوفر سايز ليمنح من يرتديه الدف والأناقة في آن واحد، صمم من قماش الجلد.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر جذابة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع لون النود في الشفاه.

كايلي جينر

كايلي جينر من مواليد 10 أغسطس 1997، شخصية إعلامية أمريكية وعارضة أزياء وسيدة أعمال. أمريكية.

حياتها

ولدت في كالاباساس، لوس أنجليس، كاليفورنيا وهي الابنة الثانية من وليام بروس جينر وكريستين «كريس» ماري جينر (من مواليد 1955؛ كارداشيان سابقًا، نيي هوتون).

لديها شقيقة أكبر سنًا، كيندال (من مواليد 1995)، لديها ثلاثة أخوات غير شقيقات من زوج والدتها السابق وهن: كورتني كارداشيان(ولدت في 1979)،كيم كردشيان(من مواليد 1980) وكلوي كارداشيان(مواليد 1984)، وأخ غير شقيق روبرت آرثر «روب» كارداشيان (ولد 1987). من والدها لديها ثلاثة اخوة غير أشقاء كبار: بيرتون وليام «بيرت» (ولد 1978)، براندون تومسون (من مواليد 1981)، وسام برودي (من مواليد 1983)، وأخت كايسي جينر (من مواليد 1980). كانت جينر مشجعة في مدرسة (بالإنجليزية: Sierra Canyon School)‏ ولكنها أصبحت تدرس في منزلهم سمبول وخرج في سبتمبر 2012.

السيرة المهنية

بدأت حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style". وقامت بالتقاط الصور مع مجلة OK!, كانت جينر على غلاف مجلة Teen Vogue مع شقيقتها كندال.

وقد ظهرت أيضًا على غلاف مجلة Seventeen في سبتمبر أيلول «العودة إلى المدرسة جنبا إلى جنب» مع شقيقتها الأكبر سنًا كيندال.

الحياة الشخصية

في 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي).