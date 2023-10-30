سقوط عاطل بحوزته 130 طربة حشيش في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطل مقيم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى الإتجار بالمواد المُخدرة.

تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (عدد 130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس.

سقوط أطراف مشاجرة في عين شمس

من ناحية أخرى، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المصاب وثلاثة أشخاص")، طرف ثانى (5 أشخاص "من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال (والدة المصاب"تحمل جنسية إحدى الدول)، اتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها باستخدام عصا خشبية.