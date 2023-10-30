السكتة الدماغية على طاولة مناقشات "طب المنيا"

عقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية؛ لتعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية ، وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة ، وكيفية الوقاية ، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة، واستعراض ما تم من تطوير وتوسعات بوحدة السكتة الدماغية ، والاطلاع على أحدث التوصيات العالمية والتقنيات لعلاج السكتة الدماغية، ووضع التوصيات التي من شأنها ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرضي.

شهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من الأساتذة والأخصائيين في أمراض المخ والأعصاب ، والقسطرة المخية بجامعات عين شمس ، واسيوط، والمنيا، وبحضور الدكتور أسامة المنشاوي، والدكتور أحمد الشافعي، وكلاء كلية الطب بجامعة المنيا، ودكتورة نيرمين علي رئيس قسم العصبية والنفسية جامعة المنيا، ودكتور طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا، ودكتور أحمد سيف مدير الإسعاف.

ودكتور إيمان خضر الأستاذ بطب أسيوط ، بحضور الدكتور أحمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس ، والذي كرمه المؤتمر تقديراً لجهوده في إنشاء وتطوير ، وحده القسطرة المخية بقسم العصبية والنفسية بجامعة المنيا، وتكريم الدكتور محمد ممدوح اسماعيل ، لدوره في تقديم خدمة العلاج المذيب للجلطات بوحدة السكتة الدماغية بالجامعة.

وأكد دكتور فرحات بأهمية التوعية بالسكتة الدماغية ، بإعتبارها المسبب الثاني للوفاة بالعالم بعد امراض القلب، والمسبب الأول للإعاقات، مقدماً شكره لمنظمي المؤتمر العلمي ، لصالح رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها ، في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، وتحسين الخدمات بالمستشفيات بمستشفيات المنيا الجامعية.

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية ، حول أحدث التطورات العالمية والتشخيص والعلاج والوقاية ، وعلاج السكتة الدماغية من جلطات ونزيف المخ ، وورشة تدريبية للقسطرة المخية ، وتقديم الخدمة الصحية لعدد من المرضي ، عن طريق البرنامج الرئاسي للقضاء على قوائم الإنتظار .

والتي قام بها فريق القسطرة المخية بالجامعة ، الذي يترأسه الدكتور أحمد البسيوني، ويضم دكتور احمد الحسيني مدرس أمراض المخ و الأعصاب ، و دكتور احمد ابراهيم مدرس مساعد أمراض المخ و الأعصاب، و دكتور كريم عبده مدرس مساعد أمراض المخ و الأعصاب.