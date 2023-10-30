حلقة نقاشية بمركز النيل للإعلام بسوهاج لحملة "صوتك مستقبلك انزل شارك"

عقد مركز النيل للاعلام بسوهاج حلقة نقاشية مع مراسلى الصحف القومية والمحلية ومراسلى قناة طيبة واذاعة جنوب الصعيد حول دور الصحافة والاعلام فى توعية المواطنين بالمشاركة السياسة حيث ادار اللقاء ايمان امام مدير المركز الاعلامي بسوهاج وحاضر خلال اللقاء الدكتورة سحر وهبي َبكلية الآداب قسم الصحافة سابقآ جامعة سوهاج ومقرر المجلس القومي للمرأة بسوهاج.



حيث أكدت ان المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني ومهمة قومية ودور الإعلام الوقوف على الحياد ونقل الحدث بأعلى صور المصداقية والشفافية و حث المواطنين على المشاركة و َتكثيف حملات التوعية بأهمية المشاركة وعلينا أن نكون ايجابيين لهذا الحدث المصيري الهام.



كما أوضحت ايمان امام ان دور الإعلام مهم جدا في التوعية من خلال القنوات المرئية والمسموعة او من خلال الصحف و مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونقل الحدث بصورة إيجابية لان الإعلام هو منبر مهم جدا من منابر نشر الثقافة وتوعية المواطنين بمدى إيجابية المشاركة والأدلاء بصوتنا في لجان الانتخاب