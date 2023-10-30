تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية برئاسة الملاح محمد طه زيارة ميدانية تعريفية لعدد خمسين طالب وطالبة من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة باشراف الدكتورة شيماء شبانة البنا تفقدوا خلالها مختلف معالم ومبانى مطار القاهرة الدولى .



وقد سبق هذه الجولة محاضرة تثقيفية فى قاعة تدريب الشركة القاها الدكتور/ طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم حول عمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المطار كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الاخرين ودور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولى والذي يعد واجهة حضارية مشرفة لمصرنا الحبيبة.

جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة



وخلال الجولة أشاد الجميع بمبانى ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التى حدثت فى قطاع الطيران المدنى وتاتى هذه الجولة التعريفية في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من دورها التثقيفى تجاه المجتمع.