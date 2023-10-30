الخطيب يقطع رحلته العلاجية للمشاركة في حفل تأبين تيسير الهواري

عاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم الإثنين قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي؛ وذلك للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري، أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي والذي يقام في السابعة مساء اليوم بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.





و جاء ذلك تقديرًا وعرفانًا بمسيرة الراحل وعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة، ظل خلالها داعمًا ومساندًا في كل المواقف، بل وكان نموذجًا في حبه وإخلاصه للأهلي، وإنكار ذاته، ولقد شاءت الظروف الصحية لمحمود الخطيب وتواجده في رحلة علاج بفرنسا، إبان وفاة الراحل، على أثرها لم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان المرحوم تيسير الهواري إلى مأواه الأخير.

حرص رئيس الأهلي على العودة للقاهرة للمشاركة في حفل التأبين والذي دعت إليه قيادات النادي وحكماؤه؛ تقديرًا لقيمة وقامة المرحوم تيسير الهواري وما قدمه للنادي.

وصول بعثة الأهلي ..

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

وأكد مارسيل كولر، أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.