لاميتا فرنجية تهرب من الانتقادات اللاذعة وتستعين بالباروكة لتكمل لوك الإثارة

تعيش الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية في اجواء من المرح متجاهله تمامًا ما يحدث في غزة من دمار شامل وقصف مستمر استهدف الألاف في اهالي غزة، هذا ما اكدته جلسة التصوير الأخيرة التى خضعت لها وشاركت بها متابعيها كالعادة عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام.

وبدت لاميتا بإطلالة رياضية تميل للجرأة كعادتها، حيث ارتدت بادي مجسم وعليه هوت شورت صمم من قماش اللامية بلون البني الغامق، ونسقت عليهم جاكيت فضفاض زين بنقشة التايجر، فيما انتلعت حذاء بكعب عال أبيض اللون.

واستعانت بباروكة سوادء قصيرة، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البرتقالي في الشفاه.

وحرصت لاميتا على غلق تعليقات الانستجرام حتى تنجو من الانتقادات اللاذعة التي تلحق بها لتجاهلها التام بأحدث عزة فيما يحدث في فلسيطن الأن.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981 ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.