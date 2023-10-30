انطلاق مؤتمر المستثمرات العرب من جامعة الدول العربية بحضور سيدة صربيا الأولى





شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين 30 أكتوبر انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات" فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.



بحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا والتى حرصت على المشاركة للسنة الثانية على التوالى فى مؤتمر الاتحاد ، داعمة اتحاد المستثمرات العرب إيمانا منها بأهمية القوى الدبلوماسية الناعمة للدفع بالتنمية الاقتصادية وتوطيد علاقات التعاون الدولى .

وسمو الشيخة مريم حرم المغفور له الشيخ على صباح الناصر الصباح "مرايم الخير" .

مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني.

ومن جامعة الدول العربية راعية وداعمة المؤتمر وينوب عن السفير أحمد ابو الغيط ، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية . وحضور أيضا المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية .

ومن الوزراء رعاة المؤتمر الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإناب لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية

و دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونائبا عنه دكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية

ودكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وينوب عنها دكتور حسن مصطفى مساعد الوزير للاستثمار و تنمية الموارد

ودكتور محمد معيط وزير المالية وينوب عنه دكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية

ودكتورة غادة لبيب نائبا عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب و ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد . و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى

ومن الجزائر ودكتورة مسعودة بوغديري رئيسة المنظمة العالمية لأمل الجديدو مبعوث السلام الدولي و سفيرة دولية للسلام بمنظمات التي لها الصفة الاستشارية بالامم المتحدة و مندوبة السلطة الوطنية منطقة باريس و جوديث مكواندا -وزير الدولة لشؤون المقاطعات والتفويض - زيمبابوى، و ديو ماتوك دينج -وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان وجلعاد تيري -المدير التنفيذي لمركز تنزانيا للاستثمار. وعدد من السفراء وممثلى السلك الدبلوماسى وأعضاء مجلس النواب و الشيوخ ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة ممثلى 32 دولة و أعضاء اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية

وبدأت دكتورة هدى يسي كلمتها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة ، ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، خاصة أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.



وأعلنت هدى يسي ، انطلاق مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب من بيت العرب جامعة الدول العربية فى دورته 26 خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، ثم افتتاح رسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.



ووجهت يسي ، نداءا بأهمية السلام العالمى حيث أن السلام والأمن هم أسس جذب الاستثمارات والتنمية الشاملة المستدامة و تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لدولنا جميعا ، وهذا مايحرص على تأكيده الرئيس السيسي ، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد "مسيرة السلام" العالمية ، ترفع بها كافة أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة ، وممثلى كافة أطياف المجتمع "يدا فى يد " تحت شعار " عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ، لدعم السلام.



ووجهت الشكر لسيدة مصر الأولى " انتصار السيسي "، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها و تمكینها كشریك أساسي في بناء الوطن وتأكيدها على الاهتمام بالشباب والفتيات . ورحبت بضيوف المؤتمر جميعا وسيدة صربيا الأولى ،

ومجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني والشيخة مرايم الخير .والوزراء

و تقدمت بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لرعايتهم المؤتمر وجميع الوزارات والشركاء الاستراتيجين للمؤتمر.

وأضافت هدى يسي فى كلمتها ، قائلة : " أنه لم يعد من المبالغة بأننا نعيش في عصر التحدّيات الكبرى ونقف أمام متغيرات متلاحقة وسريعة ، تؤثر على دولنا جميعا خاصة التحديات الاقتصادية ، مما يتطلب أن نعمل جميعا يدا فى يد لبناء مثلث النجاح حكومات .فطاع خاص . مجتمع مدنى.للتغلب على تلك التحديات وفتح آفاق أفضل للمستقبل لدعم التنمية المستدامة الحقيقية على أرض الواقع وأن يكون الهدف واحد ، هو بناء البلاد ، من خلال منظومة كافة الأطراف تكون رابحة ، والحكومات تقدم المشروعات الجاذبة والقطاع الخاص يعمل على تنفيذها على أرض الواقع من خلال جذب رؤوس الأموال الداعمة للاستثمار والمجتمع المدنى و التوجيه للمسؤلية المجتمعية من كافة أطرافها لخدمة الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشغيل الشباب ومن أمثلة ذلك دول سنغافورة واليابان التى تغلبت على التحديات وحققت نهضة ملحوظة.



وقالت أن المؤتمر ينعقد فى إطار مبادرة الرئيس"السيسي" بتخصيص 2023 عاما للشباب العربى

، ويولى اهتمام خاص بالشباب ، وبحث آليات تمكينهم وإعداد جيل من القيادات الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل ، وتوفير فرص العمل لهم واستغلال نجاحاتهم فى التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات البحث العلمي لريادة مسارات التنمية



واوضحت هدى يسي ، أن تحقيق أهداف الأجندة العربية للتنمية المستدامة 2030 والإفريقية 2063 تتطلب تسريع وتيرة العمل الجماعي والعمل على جذب الاستثمارات و إنشاء المشروعات كثيفة العمالة دعما للشباب وخفض معدلات البطالة.



وقالت أن مصر دولة "مقر اتحاد المستثمرات العرب " تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يولى أهمية خاصة للاستثمار التى أثبتها فعليا برئاسته المجلس الأعلى للاستثمار ، وإصدار 22 قرار لتيسير إجراءات الاستثمار ودعم المستثمر المحلى و الأجنبى ودعم دور القطاع الخاص وتسهيل الأعمال وخاصة المرأة التى قال عنها فخامة الرئيس عظيمات مصر ضمير الوطن.



ووجهت هدى يسي ، الدعوة لتضافر كافة الجهود لمواجهة تداعيات الظروف العالمية مشيرة إلى إن القارة الأفريقية مع التحديات العالمية اصبحت الشريك الرئيسي للنجاح و باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، حيث تتوافر الثروات التى تزخر بها القارة الإفريقية وخاصة المعدنية التى قد ازدادت أهميتها مع التقدم الصناعى والتكنولوجى . كما تعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن أمن الغذاء والطاقة من أكثر التحديات إلحاحا التي تواجهها التنمية على مستوى الدول جميعا ، مما يتطلب أهمية الشراكات فى تلك المجالات وأيضا التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمى ودعم التبادل السياحى حيث أن السياحة كثيفة العمالة وأهم رافد من روافد دعم الصناعة فى الدول.



وألقت دكتورة هدى ، الضوء حول نجاح مؤتمرات الاتحاد ومن خلال الشركات التابعة لأعضاء الاتحاد تم إقامة العديد من المشروعات للتعاون العربي الإفريقي والدولى منها مشروع إسكان قومى لدولة رواندا_ كيغالى بعدد 2000 وحدة سكنية ، ومشروعات صناعية لشركة زين و فى مجال البتروكيميكال فى عدد من الدول منها موريتانيا والسودان والإمارات وصربيا والكونغو الى جانب تأسيس شركات مقاولات متخصصة البنية التحتية فى السعودية ، ومشروع لمصانع تى سي ال للمنظفات صديقة البيئة فى السعودية والإمارات وسان بيتر بيرج بروسيا وأيضا لشركة رامبكس ، وشراكات تجارية للتصدير للمنتجات الزراعية لشركة الكنانى فى الإمارات .



وأوضحت أن المؤتمر يولى أيضا أهمية كبيرة بانضمام ، مصر، السعودية ، الإمارات ، رسميًا لتجمع "بريكس" بداية من يناير 2024، الذي يضم أكبر أعضاء فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وهم البرازيل والهند والصين وروسيا جنوب أفريقيا... مما يعكس قوة وصلابة اقتصاديات دولنا العربية .مشيرة إلى أن انضمام دولنا يمثل إضافة كبيرة حيث تستحوذ دول "بريكس" ، وحدهم على ما يقرب من ربع الناتج العالمي كما أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي ، و يمكن لدولنا العربية ، التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لهم باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل ، وبالتالي زيادة صادراتهم وتحسين عجز الميزان التجاري لهم ، مشيرة إلى توقيع اتفاقات بين مصر وصربيا لتحقيق التبادل التجارى وكانت نتاج مؤتمر الاتحاد العام الماضى فى محافظة الأقصر ، ومن خلال الاستعدادات لمؤتمر 2023 أيضا تم توقيع عقد شراكة بين الاتحاد ممثلة فى شركاته التابعة له وأعضائه مع إحدى الشركات اليابانية لتصميم نظم الحاسب الآلى وأجهزة الاتصال .



وأضافت أن المؤتمر والمعرض يأتى أيضا فى ظل توجه الدول نحو توطين الصناعة والتركيز على تحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي



وأكدت هدى يسي ، أن المؤتمر يولى أهمية كبيرة لدعم السياحة من خلال مبادرة "عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ، والتي أطلقها الاتحاد وبرعاية وزارتى الطيران المدنى والسياحة فى مصر ومجلس الأعيان الآردنى و بالتنسيق مع الشركة الوطنية مصر للطيران لمنح أسعار خاصة للقادمين في هذا البرنامج وبالتعاون مع الشركات المنبثقة عن اتحاد المستثمرات العرب بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من الشركات التابعة لأعضاء الاتحاد ، وتتضمن القيام بالترويج للسياحة العلاجية و الاستشفائية بالتعاون مع مستشفيات القوات المسلحة والمسشفيات الكبرى الخاصة ذات التميز الطبي، مما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية لكافة الدول المشاركة المبنية على مبدأ النجاح المشترك بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد فى مختلف دول العالم .

وتتضمن المبادرة أيضا السياحة الدينية ، فى مصر والأردن مما يساهم في جذب أعداد كبيرة من مختلف دول العالم لزيارة المعالم الدينية المتميزة،.

وفى ختام كلمتها ، وجهت من بيت العرب جامعة الدول العربية ، الدعوة لجميع الحضور ، القامات رفيعة المستوى و ممثلى الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ، العمل نحو إقامة الشراكات العربية والإفريقية والدولية والإستفادة من رؤوس الأموال المتوافرة فى تلك الدول والخبرات والمزايا الاستثمارية المقدمة من الدول و التكنولوجيا العالمية المتقدمة لخدمة دولنا جميعا ، من خلال مؤتمر ومعرض "الاستثمارالعربي الإفريقي والتعاون الدولي" المنصة الاستثمارية والتجارية والسياحية المؤثرة بالقارة وعلى المستوى الدولي، تبادل تجاري ، إستثمار مشترك ، سياحة بينية ، وأن يكون المؤتمر والمعرض ، نقطة الانطلاق لخلق علاقات اقتصادية قوية و آلية مستدامة للتنمية ، حيث سيشهد توقيع الاتفاقيات المختلفة للتعاون المنشود. مؤكدة أن، التعاون العربي الإفريقي والدولى هم اضلاع مثلث النجاح المنشود للتنمية والرخاء.