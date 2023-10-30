إصابة لاعب تلغي مباراة بالدوري الهولندي

أعلن حكم مباراة نيميجن وألكمال بالدوري الهولندي إلغاء اللقاء قبل فترة قصيرة من إطلاق صافرة النهاية على خلفية الإصابة المفزعة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول باس دوست مساء أمس الأحد.



وتقدم فريق نيميجن على ألكمار بثنائية لهدف حتى قرار الحكم بإلغاء المباراة.

وتعرض اللاعب لإصابة جعلته فاقدًا للوعي لدقائق معدودة حتى دخول المسعفين بأجهزة صدمات كهربائية صغيرة.



ونشر النادي الهولندي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقًا على الواقعة ونقلاً عن اللاعب قائلاً :

"أنا بخير. المساعدة التي تلقيتها في الملعب كانت رائعة. أنا في المستشفى الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة. شكرا لكم. كل الدعم!".

تعيين مدرب مؤقت لأياكس الهولندي ..

على صعيد آخر، أعلن نادي أياكس الهولندي تعيين مدربًا مؤقتًا ، عبر بيان رسمي بتولي جون فان إت شخيب ، مشيرًا إلى أن أن عقد المدرب الجديد يمتد حتى 30يونيو 2024، ومن المقرر أن يتولى منصبا إداريا في النادي بعد ذلك.

كان اللاعب السابق ، قد خاض مع أياكس أكثر من 10 مواسم ، ويعد النادي الهولندي من أعرق الأندية هناك، بوصفه الأكثر تتويجا في الدوري الهولندي وبطل قارة أوروبا 4 مرات.

وقال اللاعب صاحب الـ51 عاما عبر بيانٍ: رسميٍ اليوم :"أنا سعيد بهذا الأمر، وأتطلع حقا للبدء في النادي، الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي، أملك شعور جيد من المحادثات التي أجريتها مع الجميع.. يحتاج أياكس للعودة إلى مسار رياضي إيجابي، وأنا حريص على العمل لتحقيق ذلك".