"معالم الفيوم الأثرية".. محاضرة ضمن فعاليات إدارة الوعي الأثري بالمدارس

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ زيارة إلى المدرسة التجريبية الإعدادية للبنين بمدينة الفيوم، وتنفيذ محاضرة بعنوان "معالم الفيوم الأثرية"، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بعدد من المدارس لتوعية الطلاب حول أهم المناطق الأثرية بالمحافظة.

وأوضحت نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، التي تجعلها قبلة للزائرين سواء المصريين أو السائحين، حيث تتميز بوجود العديد من الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها السياحة البيئية والريفية والثقافية، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الاثرية التى تجذب العديد من الافواج السياحية محافظة الفيوم تعد من أهم المحافظات السياحية في مصر، حيث شكّل التاريخ على مر العصور مقوماتها السياحية المتنوعة ما بين الآثار الرومانية والفرعونية، بالإضافة إلى الوديان الجذابة، ومجموعة المتاحف، والحدائق المتنوعة وقامت الادارة بإلقاء الضوء على منطقة هرم اللاهون الاثرية وابراز أهم الاكتشافات الاثرية التى تمت بالمنطقة.

وفى نهاية المحاضرة قامت الادارة بعمل مسرحية بعنوان "ملوك مصر القديمة، كما قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصريه القديمةتحت اشراف مدرسات قسم الزخرفة في المدرسة برئاسة هبة جلال رئيس القسم وبحضور سها محمد وهالة فكرى الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وفي هذا قدمت مدير إدارة الوعي الأثري بالشكر لإدارة المدرسة على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب والتنظيم الرائع للمحاضرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة الثقافية بالمديرية والدكتورة فاطمة الماوردي مدير التخطيط والمشروعات وعلي حسين مدير المدرسة التجريبية، ومسئولي التخطيط والمشروعات وأشرف الصاوى مدير الشؤون التنفيذية بادارة غرب الفيوم التعليمية.