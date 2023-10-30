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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة تطالب بفتح معبر رفح لعبور المساعدات الطبية والجرحى

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، بفتح معبر رفح بشكل كامل لعبور المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية التي تحتاجها غزة، فضلاً عن خروج الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة، من كارثة بيئية وصحية نتيجة تكدس الحالات المرضية ونقص المواد الطبية والأماكن المخصصة للعلاج والمياه.

وأعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 25 مستشفى عن العمل في القطاع.

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استشهاد صحفي فلسطيني وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات، وتجري العمليات دون تخدير، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين، ويموت المنكوبون أثناء نزوحهم وطوابير الحصول على الطعام والشراب، أو داخل المستشفيات قصفًا بالطائرات أو موتًا بانقطاع الدواء.

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رسائل الأزهر للمقاومة الفلسطينية في غزة

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