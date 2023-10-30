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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير يكشف الأسباب الحقيقية لتخفيف الأحمال

وليد جاب الله خبير
وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية

كشف الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، الاسباب الحقيقية حول قرار  تخفيف الاحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقًا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك يرجع في الاساس إلى المشكلات التي تتعلق بالتوقعات المستقبلية التي قامت بها شركات الغاز العالمية لتلبية الطلب العالمي.

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الاسباب الحقيقية لتخفيف الاحمال


وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه لم تتوقع شركات الغاز العالمية خلال أزمة كورونا التي تراجعت فيها أسعار الغاز بشدة أن يرتفع الطلب العالمي إلى هذه المعدلات الحالية فكانت استثماراتها في تطوير الحقول عند مستويات أقل وهو الأمر الذي اشترك مع عوامل أخرى في تراجع انتاجية الغاز المصري والذي اثر على توافر الغاز وتشغيل محطات الكهرباء بالطاقة المناسبة.

جهود الدولة المصرية 


وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية وتواصل مع الشركات العالمية من اجل تطوير الاستثمارات للغاز المصري لعودة معدل إنتاج الغاز إلى المستويات التي تكفي للداخل والتصدير للخارج.

تخفيف الاحمال الكهربائية مؤقت 


وقد أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وفي استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.
 

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