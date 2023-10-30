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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

توجه أول طائرة مساعدات إيطالية لقطاع غزة اليوم عبر معبر رفح

انطونيو تاياني
انطونيو تاياني

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني توجه أول طائرة مساعدات إيطالية لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "ستصل هذا الصباح إلى مصر أول طائرة مساعدات إيطالية متجهة إلى قطاع غزة: سيتم إرسالها عبر الهلال الأحمر إلى معبر رفح".

وأضاف تاياني "سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية غداً لمحاولة مساعدة السكان الفلسطينيين الذي لا علاقة لهم بحماس".

 

وكان قد صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن السفارة الإيطالية بالقاهرة "ستكون على استعداد لاستقبال الإيطاليين الموجودين حاليا في قطاع غزة من الجانب الآخر من معبر رفح"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

 

  وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي،  "منذ البداية، كان هدفنا هو استمرار دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين" وكذلك "تجنب النزوح الجماعي الذي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة". 

 

 وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة "ضمان إطلاق سراح الرهائن" من أجل دعم "حل الشعبين والدولتين" الذي تسعى إليه إيطاليا.

 

 

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