طريقة تحضير ستيك لحم بصلصة الفطر

تحتل اللحوم مكانة خاصة وتكن الخيار الأمثل في العزومات العائلية والحفلات الكبرى لتقدم أفضل مذاق على الأطلاق.

ويسهل تحضير السيتك اللحم بأكثر من طريقة طيبة المذاق ومتعددة الفوائد وهذا ما يجعلها في المرتبة الأولى عند التفكير في تحضير وصفة أساسية على مائدة الطعام.

واليوم يمكنك تحضير ستيك لحم بصلصة الفطر بخطوات سهلة ومكونات بسيطة لتسعدي أفراد أسرتك ومعازيمك حضري وصفة ستيك لحم بصلصة الفطر على خطى الشيفات.

المقادير

- مقادير الصوص :

الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

الزبدة : ملعقة كبيرة

الفطر : كوب (طازج ومقطع شرائح رفيعة)

الأعشاب الإيطالية : نصف ملعقة صغيرة (مجففة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

كريمة الطبخ : كوب ونصف (سائلة)

- الستيك : 4 قطع (فيليه عجل / مدقوق قليلاً)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

تبلي الفيليه بالملح والفلفل.

سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة على نار عالية وأضيفي الفيليه وقلبيه حتى يتحمر ويصبح بني اللون ثم ازيليه من المقلاة واتركيه جانباً.

أضيفي الفطر والثوم والأعشاب وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الزبدة والملح والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الكريمة وأعيدي السيتك واتركي المزيج يغلي على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

قدميه ساخناً إلى جانب الباستا أو الأرز أو حتى السلطة حسب الرغبة.