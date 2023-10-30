تكريم بنك قناة السويس كشريك نجاح خلال احتفالية بـ "الأهرام"

قامت مؤسسة الأهرام بتكريم بنك قناة السويس، كشريك نجاح خلال رحلتها، حيث تسلم التكريم حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وقام بتسليم التكريم كل من الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفى، علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

جاء ذلك على هامش احتفالية "الأهرام" بإصدار العدد الـ 50 ألف من جريدتها تحت عنوان "رحلة تنوير"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ضمت الاحتفالية وجود نخبة كبيرة من القيادات في مصر والعالم العربي، حيث شهدت حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

بالإضافة إلي تواجد كوكبة من قادة القطاع المصرفي المصري ورؤساء البنوك والقطاعات، وعدد من سفراء الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من كبرى الشركات العاملة بالسوق.

والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يربطه علاقات وثيقة مع مؤسسة الأهرام، حيث شاركت في رحلة صعود البنك منذ تأسيسه من 45 عامًا، ليصبح أحد أسرع البنوك نموًا بالسوق المصرفي المصري، وسجلت صفحاتها ما حققه البنك من طفرات ليرسخ بذلك مكانته بالسوق.

عبّر حسين رفاعي عن سعادته بحصول البنك على هذا التكريم المرموق من مؤسسة الأهرام العريقة، ليؤكد على أهمية العلاقة بين القطاع المصرفي والصحافة ووسائل الإعلام.

وأشار أن وسائل الإعلام أحدثت تأثيرًا فيما يخص نشر الشمول المالي ومساعدة البنوك على توصيل خدماتهم ومنتجاتهم بشكل مُبسط، وهو ما ساهم بدوره في زيادة التوعية بين أفراد وفئات المجتمع.

أكد "رفاعي" على أن مؤسسة الأهرام تُعتبر رمزًا للصحافة المصرية والعربية، والتي تمكنت منذ تأسيسها عام 1875 أن تحتفظ بمكانتها، ولعبت دور رئيسي وفعّال في رصد ومعاصرة كافة القضايا.

وهنئ حسين رفاعي مؤسسة الأهرام في احتفالها بتدشين العدد الـ 50 ألف من جريدتها، مُتمنيًا المزيد من التألق والنجاح للمؤسسة خلال السنوات القادمة، كما وجه الشكر لكافة العاملين بالمجال الإعلامي والصحفي على جهودهم الحثيثة ودعمهم المُستمر والمتواصل ومشاركتهم في نجاح بنك قناة السويس.