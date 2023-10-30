عاجل
أم المصريين في السادات.. عطل في لوحة قطار مترو الانفاق يثير حيرة الركاب " شاهد" عاجل.. عطل في الخط الثاني لمترو الانفاق وإخلاء القطار من الركاب
الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مركز الثقافة السينمائية يعرض "فوتوجينيك وعروستي".. الأربعاء

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

يعرض مركز الثقافة السينمائية، فيلمي “فوتوجينيك وعروستي” للمخرج جابرسالم، حيث يستأنف الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، نشاطه بعد توقفه لفترة وجيزة تضامنًا مع أحداث فلسطين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلمان مساء الأربعاء المقبل الموافق ١ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطه السينمائي بعرض كل من فيلم “فوتوجونيك” والفيلم الروائي القصير “عروستي”  للمخرج شريف جابر سالم.

تفاصيل فيلم فوتوجينيك

يشار إلى أن الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

ويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

نبذة عن المخرج جابر سالم

جدير بالذكر أن المخرج جابر سالم قد حصل علي العديد من الجوائز من أهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الأخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية عن فيلمي عاطف وفوتوجينيك، ويعرض له حاليا الفيلم الروائي القصير (رزق) في عدة مهرجانات خارجية.

 

مواد متعلقة

حبس ديلر الحشيش في مدينة الشروق

الشباب والرياضة تطلق المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب جامعة أسيوط

مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء بين 8 سودانيين بعين شمس

"سلمى" يجمع سلاف فواخرجي مع باسم ياخور
الجريدة الورقية