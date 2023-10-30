مركز الثقافة السينمائية يعرض "فوتوجينيك وعروستي".. الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية، فيلمي “فوتوجينيك وعروستي” للمخرج جابرسالم، حيث يستأنف الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، نشاطه بعد توقفه لفترة وجيزة تضامنًا مع أحداث فلسطين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلمان مساء الأربعاء المقبل الموافق ١ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطه السينمائي بعرض كل من فيلم “فوتوجونيك” والفيلم الروائي القصير “عروستي” للمخرج شريف جابر سالم.

تفاصيل فيلم فوتوجينيك

يشار إلى أن الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

ويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

نبذة عن المخرج جابر سالم

جدير بالذكر أن المخرج جابر سالم قد حصل علي العديد من الجوائز من أهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الأخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية عن فيلمي عاطف وفوتوجينيك، ويعرض له حاليا الفيلم الروائي القصير (رزق) في عدة مهرجانات خارجية.