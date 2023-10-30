الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر معالم جنين (فيديو)

تدمير معالم جنين
تدمير معالم جنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاما واسعا في مدينة جنين وتسببت في تدمير المعالم الشهيرة في المدينة والمخيم بالجرافات.

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رسائل الأزهر للمقاومة الفلسطينية في غزة

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الهلال الأحمر: أحمد عز الأكثر تبرعا بالمساعدات لأهالي غزة

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، لحظة دخول القوات الإسرائيلية بالجرافات وإزالة المعالم الشهيرة، فيما استقبلها الفلسطينيون، بالحجارة.

واقتلعت الجرافات الحصان المعدني الشهير المكون فيمن ىبقايا سيارات إسعاف ومركبات مدنية استهدفت في اجتياح الاحتلال للمدينة في 2002، وجرى إنشاؤه لإحياء هذه الذكرى.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 بينهم 3457 طفلا بعد القصف الإسرائيلي في غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 8306 أشخاص بينهم 3457 طفلا، وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

 

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