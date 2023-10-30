تبحث الأمهات على أفضل الوصفات الشهية المفيدة لصحة أبنائهن لتقدم وجبة غذائية متكاملة العناصر على مائدة الغداء.

وتعد وصفة ستيك بصوص العسل والماسترد من أفضل الوصفات اللذيذة لاحتوائها على مكونات رئيسية تحتوى على قيمة غذائية كبيرة تساعد في تقوية المناعة.

واليوم نقدم لكٍ وصفة سريعة مفيدة لصحة الجسم حضري ستيك بصوص العسل والماسترد بخطوات سهلة.

المقادير

- الستيك : 4 شرائح (فيليه)

- البطاطس : 500 غراماً (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل : 4 حبات (حجم صغير ومقشّر)

- الجزر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الفلفل الملوّن : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- الثوم : 4 فصوص (مقطّع إلى أنصاف)

- الزنجبيل : قطعة (مقطّع إلى شرائح)

- العسل : ملعقة كبيرة ونصف

- دقيق : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- سمن : ملعقة كبيرة

- الماسترد : 5 ملاعق كبيرة

- إكليل الجبل : حسب الرغبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي على النار، ضعي الجزر والبصل ونصف كمية البطاطس واتركيها تغلي لحوالي 5 دقائق ثم صفيها.

اسلقي الكمية المتبقية من البطاطس حتى تنضج تماماً، ثم اهرسيها مع القليل من الحليب حتى تتجانس واتركي المزيج جانباً.

ذوّبي ملعقة كبيرة من السمن في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق مع التحريك باستمرار، ثم أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك جيداً حتى يثخن القوام.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي المايونيز وحركي جيداً.

تبّلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، ثمّ وزّعي عليها العسل والماسترد.

في مقلاة على النار ذوّبي الكمية المتبقية من السمن، واقلي فيها شرائح اللحم مع التقليب حتى تنضج من الجهتين.

انثري إكليل الجبل على قطع اللحم، ثم ضعيها في طبق.

ضعي البطاطس المسلوقة، والبصل، والثوم، والفليفلة، والجزر، والزنجبيل في المقلاة نفسها مع الزيت، وقلبي المكونات لحوالي3 دقائق على النار.

أضيفي الكمية المتبقية من العسل فوق الخضار.

ضعي ستيك اللحم في طبق التقديم، وإلى جانبه مزيج البطاطس، ومزيج الخضار، ثم اسكبي الصلصة فوق المكوّنات وقدّميه.