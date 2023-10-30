مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء بين 8 سودانيين بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالأسلحة البيضاء فى عين شمس.

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تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المصاب وثلاثة أشخاص")، طرف ثانى (5 أشخاص "من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال (والدة المصاب"تحمل جنسية إحدى الدول)، اتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها باستخدام عصا خشبية.

كشف ملابسات مقطع فيديو حول تعدي شخص على سيدة في حلوان



تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك"، بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قبل أحد الأشخاص بحلوان.

كان تم تداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشاكية (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم")، وبسؤالها اتهمت (شقيق وشقيقة طليقها، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة) بقيامهم بالتعدى عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.