تحتل أنواع عديدة من الشوربات المفيدة لصحة الجسم لتزين السفرة وتمد الجسم بالطاقة بين الأطباق الرئيسية وهذا ما تسعي الي تحضيرها .

وتأتي شوربة شوربة المكرونة بالجزر والبقدونس في مقدمة الشوربات المفضلة لدى الكبار والصغار لانها من ألذ الأطعمة الغنية بتشكيلة من الخضار مثل الجزر والبصل والبقدونس.

- مكرونة : ربع كوب

- الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم مكعبات)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة

طريقة التحضير

سخني الزبدة والزيت في قدر على النار.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الجزر، والملح، والفلفل، وقلبي حتى يذبل الجزر.

أضيفي المكرونة والمرق، وغطي القدر وخففي النار واتركي المزيج حتى تنضج المكونات.

يمكنكِ إضافة الماء عند الحاجة.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي البقدونس وعصير الليمون وحركي قليلاً.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة