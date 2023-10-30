موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم والقناة الناقلة

يحل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم للموسم الجاري 2023 - 2024.

موعد مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الداخلية والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الداخلية والإسماعيلي

يخوض الإسماعيلى لقاء اليوم وهو في المركز الرابع عشر فى ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يقع فريق الداخلية في المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

قائمة الإسماعيلي أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، كريم عرفات، محمد دسوقي، عصام صبحي، عبد الله حسن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، نادر فرج، عمر الساعي، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، أحمد وجيه، محمد وجدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، مروان حمدي، حسن صابر، ياو أنور.