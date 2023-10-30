جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونس

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قـصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج، أفادت وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين.

كما نفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على قطاع غزة، كما قصفت وادي شعبا جنوب لبنان بقذائف حارقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 8306 أشخاص بينهم 3457 طفلا، وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

عملية برية واسعة في غزة

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش نقوم بعملية برية واسعة في غزة.

وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوي وبري وبحري اشتد في الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.