محمـد مصطفى مستشارًا لرئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو

قرر الاتحاد الافريقي للتايكوندو برئاسة إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي.



وارسل الاتحاد الافريقي برئاسة ايدي ايزاكا خطابا إلى الاتحاد المصري يخطره بقرار تعيين رئيس الاتحاد محمد مصطفى مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي.

وأكد خطاب الاتحاب الاتحاد الافريقي ان اختيار المستشار محمد مصطفى كمستشار لرئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو يرجع الى قيادته المتميزة للاتحاد المصري للتايكوندو والتى اتسمت بالخبرة والتفاني والكفاءة على المستويين الوطني والدولي مما يجعل شغله لهذا المنصب المستحق وسط مجتمع التايكوندو الافريقي.

وتابع الخطاب بأن المستشار محمد مصطفى له دورا هاما فى تعزيز ودعم التايكوندو فى القارة الافريقية بافكار مبتكرة من شأنها توطيد العلاقات والتعاون بين الاتحادات الوطنية اعضاء الاتحاد الافريقي للتايكوندو.